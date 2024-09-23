Сотрудники МЧС из Тульской области помогли потушить крупные пожары в ЛНР

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Уже несколько дней там борются с природной стихией.

На прошлой неделе по решению главы МЧС России Александра Куренкова сводный отряд тульских спасателей оказывал помощь в тушении ландшафтных пожаров на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

— За время работы потушено более 100 гектаров сухой травянистой растительности, не допущено перехода огня на жилые постройки. В городе Антрацит потушено 5 очагов лесного пожара, — отметил старший сводного отряда Главного управления МЧС России по Тульской области Дмитрий Твиров.

В ЛНР уже несколько дней спасатели борются с крупнейшими ландшафтными пожарами. Горят поля и леса: много мелких очагов, которые практически незаметны, но из-за жары и сильного ветра разгораются моментально.