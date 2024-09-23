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Погода в Туле 24 сентября: до +22 °С и без осадков
фото Дмитрия Дзюбина

Погода в Туле 24 сентября: до +22 °С и без осадков

Прогноз составлен по данным Гидрометцентра.

В Туле 24 сентября прогнозируется небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 °С, местами заморозки до –1 °С, днем +17…+22 °С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

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