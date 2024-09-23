Погода в Туле 24 сентября: до +22 °С и без осадков

В Туле 24 сентября прогнозируется небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+5 °С, местами заморозки до –1 °С, днем +17…+22 °С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным Гидрометцентра.
В Туле 24 сентября прогнозируется небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+5 °С, местами заморозки до –1 °С, днем +17…+22 °С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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