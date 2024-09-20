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В Туле капитально отремонтируют поликлинику горбольницы № 7
Фото минздрава Тульской области.

В Туле капитально отремонтируют поликлинику горбольницы № 7

Работы будут проходить поэтапно.

В поликлинике на улице Первомайской медицинскую помощь получает более 39 тысяч жителей Тулы. Капитальный ремонт медучреждения начнется в декабре и пройдет в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает минздрав Тульской области.

В ходе ремонта полностью обновят инженерные системы здания и входную группу, заменят окна, двери. Работы будут проходить поэтапно, это значит, что жители продолжат получать медицинскую помощь в своей поликлинике.

— Благодаря ремонту в холлах и кабинетах поликлиники станет светлее и комфортнее, появится и новое диагностическое оборудование — на первом этаже будет установлен аппарат МРТ. Также планируется заменить лифт и оборудовать на входе пандус, — рассказал заместитель главного врача Кирилл Филиппов.

В этом году в рамках программы модернизации в регионе отремонтировали 43 объекта здравоохранения и установили 33 модульные конструкции (фельдшерские пункты, амбулатории, офисы врача общей практики). В 2025 году капитально отремонтируют 41 объект здравоохранения, приобретут и установят 21 модульную конструкцию.

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