В Чернском районе за 252 млн рублей реконструировали мост через Снежедь

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Завершена реконструкция моста через реку Снежедь автомобильной дороги Арсеньево — Араны — Славный — Дьяково — Медвежка.

50-метровый мост был построен в 1969 году и обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами, в которых проживают 7 тысяч человек, а также — с автодорогой М-2 «Крым».

В ходе работ был реконструирован участок протяженностью 344 метра. Обустроены тротуары и пешеходные дорожки, лестничные сходы, локальные очистные сооружения, освещение, установлено пешеходное и барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесена разметка.

Всего в перечне объектов паспорта проекта «Реконструкция искусственных сооружений и подъездных путей к ним на 2018–2030 годы Тульской области» — 37 сооружений. С 2018 года реконструирован 21 объект, в 2024-м планируется ввести в эксплуатацию еще два.