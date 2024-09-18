  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Тульском музее оружия откроется выставка, посвященная Николаю Макаровцу - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульском музее оружия откроется выставка, посвященная Николаю Макаровцу

В Тульском музее оружия откроется выставка, посвященная Николаю Макаровцу

Она откроется 19 сентября, в День оружейника.

19 сентября в тульском государственном музее оружия состоится встреча поколений «Большая семья – за большим столом». Представители нескольких поколений семьи Макаровца поделятся личными воспоминаниями и семейными традициями. Встреча начнется в 11.00, а в 12.00 откроется выставка «На защите Родины», посвященная 85-летию Николая Макаровца (1939 – 2019), выдающегося тульского оружейника, Героя России.

Экспонаты выставки – личные вещи, многочисленные награды и документы – раскроют для посетителей наиболее яркие вехи жизни талантливого конструктора и руководителя, отразят его достижения в научной, производственной, преподавательской и общественной деятельности.

Особое внимание будет уделено отцу и тестю Николая Макаровца, доблестно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. 

В 1985–2015 годах Николай Макаровец возглавлял в Туле НПО «СПЛАВ» – крупнейшее предприятие российского военно-промышленного комплекса, специализирующееся на разработке реактивных систем залпового огня.
За это время научный и производственный коллектив НПО «СПЛАВ» добился выдающихся результатов в области реактивной артиллерии. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
выставка
Люди
Николай Макаровец
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Чернском районе за 252 млн рублей реконструировали мост через Снежедь
В Чернском районе за 252 млн рублей реконструировали мост через Снежедь
В Тульской области выберут лучшего госслужащего
В Тульской области выберут лучшего госслужащего
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.