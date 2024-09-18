В Тульском музее оружия откроется выставка, посвященная Николаю Макаровцу

Она откроется 19 сентября, в День оружейника.

19 сентября в тульском государственном музее оружия состоится встреча поколений «Большая семья – за большим столом». Представители нескольких поколений семьи Макаровца поделятся личными воспоминаниями и семейными традициями. Встреча начнется в 11.00, а в 12.00 откроется выставка «На защите Родины», посвященная 85-летию Николая Макаровца (1939 – 2019), выдающегося тульского оружейника, Героя России.

Экспонаты выставки – личные вещи, многочисленные награды и документы – раскроют для посетителей наиболее яркие вехи жизни талантливого конструктора и руководителя, отразят его достижения в научной, производственной, преподавательской и общественной деятельности.

Особое внимание будет уделено отцу и тестю Николая Макаровца, доблестно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

В 1985–2015 годах Николай Макаровец возглавлял в Туле НПО «СПЛАВ» – крупнейшее предприятие российского военно-промышленного комплекса, специализирующееся на разработке реактивных систем залпового огня.

За это время научный и производственный коллектив НПО «СПЛАВ» добился выдающихся результатов в области реактивной артиллерии.