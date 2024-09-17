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Новый спорткомплекс на ул. Санаторной станет домашней ареной для женской баскетбольной команды из Курска
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Новый спорткомплекс на ул. Санаторной станет домашней ареной для женской баскетбольной команды из Курска

В этом сезоне «Динамо» будет принимать гостей в Туле.

В Курской области отменены всероссийские и межрегиональные спортивные мероприятия. Запрет продлится до снятия режима чрезвычайной ситуации, объявленной в регионе. В связи с этим женский баскетбольный клуб «Динамо» временно будет играть в Туле. 

Домашней площадкой для команды станет новый спортивный центр на ул. Санаторной. Напомним, его открыли в областной столице в конце июня. 

Как сообщает клубная пресс-служба, первый матч нового сезона «Динамо» проведет 3 октября. Информация о билетах будет доступна на сайте курской команды.

Отметим, что также в этом сезоне в Туле будет выступать клуб из Белгорода. Спорткомплекс «Тула-Арена» третий год подряд станет домашней площадкой для мужской волейбольной команды «Белогорье». 

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