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Туляки: «Почему на некоторых троллейбусах не работает электронное табло?»
Фото Александра Сидорова.

Туляки: «Почему на некоторых троллейбусах не работает электронное табло?»

Горожане задали вопрос администрации.

Туляки пожаловались на неработающие табло в некоторых троллейбусах. Такое обращение появилось в группе администрации ВКонтакте:

— Троллейбус «Витовт», борт 62 обновили — покрасили в бренд. Только вопрос: почему на нем не работает электронное табло? И вообще, почему на «Витовтах» они массово не работают? Если они сломаны и так трудно их починить, то почему нельзя на «Витовты» другие табло повесить? Например, табло со списанных Нефазов или московских ЛиАЗов. Вариантов полно, лишь было бы желание! — написал туляк  Александр.

В администрации Тулы ответили, что новые табло находятся в стадии изготовления:

— Электронные маршрутоуказатели с автобусов модели Нефаз и Лиаз не подходят ввиду конструктивной особенности, так как навигационная система работает с определенным типом табло. Новые табло находятся в стадии изготовления на заводе-поставщике.

Параллельно прорабатывается вопрос по внедрению дополнительного блока, позволяющего работать в навигационной системе отдельно от автоинформатора.

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