В тульской деревне Крутое произошел серьезный пожар

15 сентября в 12.08 в деревне Крутое в частном жилом доме произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя несколько минут.
На данный момент пожар потушен.
— Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев МЧС России удалось не допустить перехода огня на 3 соседних дома. На пожаре никто не пострадал, — отметили в ведомстве.
На месте происшествия от МЧС России работало 6 пожарных расчетов. Обстоятельства выясняются.