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В тульской деревне Крутое произошел серьезный пожар
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В тульской деревне Крутое произошел серьезный пожар

Загорелся частный дом. Пожарные не допустили перехода огня на соседние с ним строения.

15 сентября в 12.08 в деревне Крутое в частном жилом доме произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя несколько минут.

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На данный момент пожар потушен.

— Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев МЧС России удалось не допустить перехода огня на 3 соседних дома. На пожаре никто не пострадал, — отметили в ведомстве.

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На месте происшествия от МЧС России работало 6 пожарных расчетов. Обстоятельства выясняются.

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