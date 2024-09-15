Вильфанд спрогнозировал «чудесную погоду» на следующей неделе

Фото Алексея Пирязева.

В Центральной России на предстоящей неделе сохранится летняя погода. Жара связана с тем, что со Среднего Востока поступает горячий воздух.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, нынешний сентябрь может стать самым теплым и самым сухим за историю метеонаблюдений.

Метеоролог рассказал, что на следующей неделе осадков не ожидается.

— Дневные температуры — чудо. С понедельника по четверг — +23…+26 градусов. Затем воздушные массы начнут поступать не с юго-востока, а с севера, но давление по-прежнему высокое, поэтому температура будет +19…+24, в выходные — +18…+23. Дождей не ожидается, — рассказал Вильфанд в интервью «Интерфаксу».

Синоптик отметил, что с понедельника по четверг температура в Москве будет на 6-7 градусов выше нормы, в пятницу, субботу и воскресенье на 5 градусов. Но по ночам станет холоднее — +8…+12 градусов.