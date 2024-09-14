Туляки отпраздновали День города в Центральном парке: большой фоторепортаж

Фото Анфисы Жаровой.

Посмотрели на ретро-машины, раскрасили себя аквагримом и съели много попкорна, хот-догов и сахарной ваты.

14 сентября Тула отметила 878-летие. День города -2024 праздновали на главных площадках города: на площади Ленина, в Ликёрке-лофт, на Казанской набережной. И, конечно, в Центральном парке: аномальная жара и не думает отступать, поэтому провести праздничный день в зелёном солнечном парке — одно удовольствие.

По обыкновению здесь собираются мамы и папы с детьми, пожилые пары и спортсмены — покататься на велосипедах, роликах, подготовиться к следующему беговому марафону. Но в День города в Центральный парк пришли и главные модницы Тулы (ещё два летних платья осталось!), и шумные компании молодых людей, и туляки с четвероногими любимцами.

На фонтанной площади прошла выставка ретро-автомобилей: Волга, ГАЗ, иссиня-чёрные BMW — как из старых фильмов про шпионов! Только посмотрите на этих лощёных красавиц:

Мы пообщались с счастливыми обладателями ретро-авто: каждый из них вложил частичку души в свою работу.

Анатолий Родин, ГАЗ-21 «Волга», 1967 год выпуска:

— Машину собирал сам буквально по болтику. На это ушло три года, и теперь я наконец могу «хвастаться» ею на выставках. В прошлом году, например, на выставке в Пущино она заняла первое место по качеству реставрации. А на фестивале Озерова моя машина — одна из главных звёзд: на ней мы привозим знаменитостей на красную дорожку.

Волга вообще не первая машина, которую я собрал: в нашем тульском клубе автолюбителей полно справочных материалов, мы делимся опытом друг с другом и так воссоздаём легенды.

Дмитрий Можаев, Москвич-2140, 1980 год выпуска:

— Автомобиль я приобрёл весной прошлого года: предыдущий владелец решил его продать, и я быстренько себе забрал! Стоил он не дорого, но и не дёшево. Так вообще со всеми ретро-автомобилями: никогда не угадаешь, сколько придётся выложить за ту или иную модель.

Достался он мне в удивительно хорошем состоянии, я только заменил масла и сцепление. Поездить, конечно, не решился: особая «отвага» для такого нужна...

Часто с моим «Москвичом» бываем на выставках, но пока самое дальнее, где мы были — Москва. Там я увидел мои любимые «Жигули», «ГАЗ», других «Москвичей»... Обожаю советские машины!

Ольга Шинкина и Евгений Фадеев с удовольствием посетили выставку: Ольге ретро-автомобили навевают воспоминания о детстве.

— И на «Запорожце» я каталась, и на «Жигулях». Да и в целом узнать что-то о прошлом всегда интересно.

Евгению всё понравилось тоже, но об одном только он посетовал:

— На работу завтра! Слишком долго гулять не получится. Но пока есть время, пройдёмся по парку, потом обязательно на набережную завернём.

Ближе к Зелёной планете прошёл парад артистов: удивительно ловкие акробаты прошлись по аллее на ходулях, в середине «катились» чудаковатые фигуры из воздушных шариков, а замыкали процессию мимы и клоуны.

Гостями праздника стали не только туляки: Наталья и Надежда Мокшины приехали в Тулу из Тольятти.

— В вашем городе — большом, уютном, зелёном — мы не в первый раз. Сегодня он ещё праздничный и очень добрый.

Желаем всем тулякам счастья, здоровья и, самое главное, ясного неба над головой.

Светлана и Тимофей Шумейко пришли на праздник со своей любимицей — йорком Таби. Очень ей приглянулись ребята, гуляющие в парке: те только и успевали пятки прятать.

— Таби опасается выходить в людные места, но сегодня ей, кажется, всё очень нравится! Тула — классный город для отдыха с маленькими собачками: можно и в ресторанах вместе посидеть, и в кофейнях, и погулять в центре без опасений.

Желаем нашему городу развития, побольше весёлых мероприятий. Пусть всё будет хорошо!

А для Кирилла Сиротина день подготовил много открытий:

— Как, День города сегодня? А я и забыл... То-то я и смотрю, людей много в парке.

Туляки поделились своими впечатлениями о празднике. Кто-то пожелал городу процветания, кто-то предложил варианты, как сделать город лучше.

Юлия Яценко и Александр Хрусталёв:

— Сегодня в планах — лучший для нас вид отдыха: посидеть на солнышке в парке! Аттракционы, шумные места — не для нас. Но вот на Новый год, например, очень любим гулять на набережной: очень красиво её украшают.

За последние годы Тула изменилась к лучшему: построили много жилищных комплексов, куда молодые люди могут заселиться, появились новые школы. Для нас это очень важно.

Нашему городу желаем процветания и развития. И пусть таким же красивым остаётся!

Марина и Евгений Аполчёновы:

— На праздник пришли с двумя детьми: Верой и Романом. Ещё двое не смогли прийти, но дома они тоже веселятся: семья у нас большая и дружная!

Каждый год День города удивляет: так много локаций, столько развлечений разных придумывают. Сегодня вот уже успели покататься на аттракционах и посмотреть концерт, ещё очень хотели попасть на парад артистов.

Желаем Туле, чтобы она оставалась такой же чистой, ухоженной и красивой!

Ия Сенина и Вера Тенякова:

— Настроение супер! Тулу мы очень любим, Белоусовский парк — просто обожаем. Вот бы он таким оставался всегда... Нет, чтоб ещё лучше был!

Каждый год мы ходим на этот праздник, но стараемся выбирать места, где народу поменьше. Тенистые аллеи в парке — идеально, но вот набережная уже не для нас, там шумно. Хотя верим, что на ней тоже очень здорово! Но вот вечером на площадь пойдём обязательно: у Веры дочка будет на концерте выступать.

Друзья, понравился ли вам праздник в Центральном парке? Делитесь впечатлениями и ищите себя в нашем фоторепортаже!