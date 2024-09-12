Ежегодный День первой помощи посетили около 1000 юных туляков

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Белоусовском парке состоялось мероприятие, приуроченное к Всемирному дню первой помощи. Оно проводится для привлечения внимания широких масс населения к необходимости овладения знаниями и навыками по оказанию первой помощи пострадавшим. Открыл мероприятие первый заместитель главы регионального ГУ МЧС России Сергей Забаровский.

– Мы первыми приходим на помощь – девиз пожарных и спасателей. Каждый из сотрудников МЧС России знает, как помочь попавшим в беду. Но часто первыми рядом с пострадавшими оказываются очевидцы. Тогда от умения правильно действовать зачастую зависит жизнь человека, – подчеркнул он и пожелал ребятам приобрести как можно больше полезных знаний.

На практических мастер-классах по оказанию первой помощи все желающие под руководством опытных инструкторов смогли освоить приёмы сердечно-легочной реанимации, извлечения инородного тела из дыхательных путей, а также потренироваться в наложении кровоостанавливающих повязок и транспортных шин.

В роли инструкторов выступили опытные спасатели МЧС России, медики, сотрудники полиции, психологи, педагоги, а также наиболее подготовленные старшеклассники и студенты.

В этом году спасатели совместно с медиками, сотрудниками полиции и волонтерскими организациями обучили оказанию первой помощи около 1000 тульских школьников из 30 образовательных учреждений.