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На Косой Горе к 1 ноября приведут в порядок сквер
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На Косой Горе к 1 ноября приведут в порядок сквер

Сейчас работы выполнены на 50%.

Сквер «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» в пос Косая Гора приводят в порядок по муниципальной программе «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула». В течение трех лет по ней планируется привести в порядок более 60 объектов.

В сквере сделают пешеходные дорожки, заменят бордюрный камень и проведут работы по озеленению. Представители компании-подрядчика уже провели демонта, уложили песчаное основание и установили новый бортовой камень. Ведутся работы по укладке щебня.

Общий процент исполнения работ – 50%. Благоустройство планируется завершить до 1 ноября.

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