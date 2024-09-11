На Косой Горе к 1 ноября приведут в порядок сквер

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сквер «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» в пос Косая Гора приводят в порядок по муниципальной программе «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула». В течение трех лет по ней планируется привести в порядок более 60 объектов.

В сквере сделают пешеходные дорожки, заменят бордюрный камень и проведут работы по озеленению. Представители компании-подрядчика уже провели демонта, уложили песчаное основание и установили новый бортовой камень. Ведутся работы по укладке щебня.