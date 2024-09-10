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Под Тулой двое полицейских помогли коммерсанту ограбить конкурента

Под Тулой двое полицейских помогли коммерсанту ограбить конкурента

Вывезли со строительной базы 20 тонн медной проволоки.

В Туле двое сотрудников полиции и предприниматель обвиняются в грабеже, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствием установлено, что в феврале обвиняемый решил украсть у конкурента 20 тонн медной проволоки и заручился поддержкой двух сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков. Стражи порядка приехали на строительную базу в Щекинском районе, ввели в заблуждение охранника и местных полицейских, заявив, что коммерсант имеет право загрузить в свой автомобиль чужую проволоку.

Ущерб от их действий составил более 17 миллионов рублей.

В настоящее время мужчина предъявлено обвинение в совершении грабежа в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Расследование уголовного дела продолжается. 

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