Тульский педагогический университет эвакуировали: на территории кампуса нашли снаряд времён ВОВ

10 сентября поступило сообщение об эвакуации ТГПУ им. Толстого: студентов 2-4 учебных корпусов, а также жителей прилегающих общежитий срочно эвакуировали в Могилёвский сквер.
Причина эвакуации — обнаружение снаряда времён Великой Отечественной войны при проведении ремонтных работ.
Вот как прокомментировал ситуацию ректор ТГПУ им. Толстого Константин Подрезов:
— При проведении работы Теплосетью на территории кампуса университета Льва Толстого предварительно был найден снаряд времен Великой Отечественной войны.
В связи с обнаружением было принято решение экстренно эвакуировать учащихся 2-4 учебных корпусов, а также жителей прилегающих общежитий университета.
На месте работали сотрудники МЧС. Спустя примерно 50 минут после объявления эвакуации студенты продолжили учебный процесс.