Тульский педагогический университет эвакуировали: на территории кампуса нашли снаряд времён ВОВ

Фото Юлии Коршуновой.

В течение часа студенты и преподаватели вернулись в учебные аудитории.

10 сентября поступило сообщение об эвакуации ТГПУ им. Толстого: студентов 2-4 учебных корпусов, а также жителей прилегающих общежитий срочно эвакуировали в Могилёвский сквер.

Причина эвакуации — обнаружение снаряда времён Великой Отечественной войны при проведении ремонтных работ.

Вот как прокомментировал ситуацию ректор ТГПУ им. Толстого Константин Подрезов:

— При проведении работы Теплосетью на территории кампуса университета Льва Толстого предварительно был найден снаряд времен Великой Отечественной войны.

В связи с обнаружением было принято решение экстренно эвакуировать учащихся 2-4 учебных корпусов, а также жителей прилегающих общежитий университета.

На месте работали сотрудники МЧС. Спустя примерно 50 минут после объявления эвакуации студенты продолжили учебный процесс.