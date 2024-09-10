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Тульский педагогический университет эвакуировали: на территории кампуса нашли снаряд времён ВОВ
Фото Юлии Коршуновой.

Тульский педагогический университет эвакуировали: на территории кампуса нашли снаряд времён ВОВ

В течение часа студенты и преподаватели вернулись в учебные аудитории.

10 сентября поступило сообщение об эвакуации ТГПУ им. Толстого: студентов 2-4 учебных корпусов, а также жителей прилегающих общежитий срочно эвакуировали в Могилёвский сквер.

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Причина эвакуации — обнаружение снаряда времён Великой Отечественной войны при проведении ремонтных работ. 

Вот как прокомментировал ситуацию ректор ТГПУ им. Толстого Константин Подрезов: 

— При проведении работы Теплосетью на территории кампуса университета Льва Толстого предварительно был найден снаряд времен Великой Отечественной войны.

В связи с обнаружением было принято решение экстренно эвакуировать учащихся 2-4 учебных корпусов, а также жителей прилегающих общежитий университета.

На месте работали сотрудники МЧС. Спустя примерно 50 минут после объявления эвакуации студенты продолжили учебный процесс. 

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сегодня, в 11:59 +2
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