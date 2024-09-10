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Тульские компании поставляют товары в 89 стран мира
Фото: t.me/sdelano_v_tule

Тульские компании поставляют товары в 89 стран мира

В основном, это продукция химической промышленности и продовольственные товары.

По данным Тульской таможни с января по август региональные компании экспортировали свою продукцию в 89 стран мира. Большая часть экспорта поступила в страны БРИКС. Основу составляют продукция химической промышленности и продовольственные товары.

Из-за переориентации внешнеторгового оборота на страны Азии изменились логистические маршруты. В августе в Тульскую область прибыл первый контейнерный поезд с товарами, доставленными из Китая в рамках проекта «Арктический экспресс № 1». Это железнодорожно-морской маршрут, который связывает основные порты КНР с Архангельском по Северному морскому пути.

— Увеличение объемов экспорта — одна из важнейших задач экономического роста, поставленная Дмитрием Вячеславовичем Миляевым перед правительством Тульской области. Региональный Центр поддержки экспорта предоставляет экспортерам широкий спектр услуг в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», – сказал министр экономического развития Тульской области Александр Ярошевский.

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