В преддверии Дня города в Туле введут ограничения для транспорта

Городское управление по транспорту и дорожному хозяйству предупреждает туляков об ограничениях, которые будут введены в преддверии подготовки ко Дню города и прекратят действие после завершения праздничных мероприятий.
С 0.00 13 сентября до 23.59 15 сентября:
- на парковочном пространстве на площади Ленина,
- вдоль площади Ленина (от ул. Советской до ул. Менделеевской);
- С 0.00 до 23.59 14 сентября:
- по ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской);
С 0.00 до 23.30 14 сентября:
- по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- на Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Союзной (от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади),
- в Денисовском переулке,
- в Благовещенском переулке,
- по ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- по ул. Благовещенской (от ул. Советской до Благовещенского переулка).
С 8.00 до 23.30 14 сентября:
- по ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской),
- по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- на Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Союзной (от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади),
- в Денисовском переулке,
- в Благовещенском переулке,
- по ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- по ул. Благовещенской (от ул. Советской до Благовещенского переулка),
- по ул. Никитской (от дома № 2 до ул. Розы Люксембург).
С 15.00 до 17.00 14 сентября:
- по проспекту Ленина (от ул. Гоголевской до ул. Советской).