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В преддверии Дня города в Туле введут ограничения для транспорта

В преддверии Дня города в Туле введут ограничения для транспорта

Об этом сообщает пресс-служба администрации оружейной столицы.

Городское управление по транспорту и дорожному хозяйству предупреждает туляков об ограничениях, которые будут введены в преддверии подготовки ко Дню города и прекратят действие после завершения праздничных мероприятий.

Запрет остановки и стоянки всех видов транспорта

С 0.00 13 сентября до 23.59 15 сентября:

  • на парковочном пространстве на площади Ленина,
  • вдоль площади Ленина (от ул. Советской до ул. Менделеевской);
  • С 0.00 до 23.59 14 сентября:
  • по ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской);

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С 0.00 до 23.30 14 сентября:

  • по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Союзной (от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади),
  • в Денисовском переулке,
  • в Благовещенском переулке,
  • по ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • по ул. Благовещенской (от ул. Советской до Благовещенского переулка).
Ограничение движения всех видов транспорта

С 8.00 до 23.30 14 сентября:

  • по ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской), 
  • по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Союзной (от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади),
  • в Денисовском переулке,
  • в Благовещенском переулке,
  • по ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • по ул. Благовещенской (от ул. Советской до Благовещенского переулка),
  • по ул. Никитской (от дома № 2 до ул. Розы Люксембург).

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С 15.00 до 17.00 14 сентября:

  • по проспекту Ленина (от ул. Гоголевской до ул. Советской).

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