В преддверии Дня города в Туле введут ограничения для транспорта

Городское управление по транспорту и дорожному хозяйству предупреждает туляков об ограничениях, которые будут введены в преддверии подготовки ко Дню города и прекратят действие после завершения праздничных мероприятий.

Запрет остановки и стоянки всех видов транспорта

С 0.00 13 сентября до 23.59 15 сентября:

на парковочном пространстве на площади Ленина,

вдоль площади Ленина (от ул. Советской до ул. Менделеевской);

С 0.00 до 23.59 14 сентября:

по ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской);

С 0.00 до 23.30 14 сентября:

по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

на Крестовоздвиженской площади,

по ул. Союзной (от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади),

в Денисовском переулке,

в Благовещенском переулке,

по ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

по ул. Благовещенской (от ул. Советской до Благовещенского переулка).

Ограничение движения всех видов транспорта

С 8.00 до 23.30 14 сентября:

по ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской),

по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

на Крестовоздвиженской площади,

по ул. Союзной (от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади),

в Денисовском переулке,

в Благовещенском переулке,

по ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

по ул. Благовещенской (от ул. Советской до Благовещенского переулка),

по ул. Никитской (от дома № 2 до ул. Розы Люксембург).

С 15.00 до 17.00 14 сентября: