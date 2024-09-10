Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных требований к общественному транспорту

Роспотребнадзор подготовил проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ. Документ вносит изменения в санитарные правила от 2020 года.

Проект новых санитарных правил для общественного транспорта опубликован на Федеральном портале публикации проектов нормативных правовых актов.

Новые требования касаются:

автомобильного транспорта, включая электробусы;

городского наземного электрического транспорта (троллейбусы, трамваи);

внеуличного транспорта (монорельсовый транспорт, метрополитен).

Кроме того, проект охватывает условия пребывания пассажиров на объектах инфраструктуры городского наземного транспорта, таких как автовокзалы и автостанции.

Документ включает научно обоснованные санитарно-эпидемиологические требования, которые учитывают современный уровень развития транспортных технологий и науки. В частности, проект устанавливает требования к:

— микроклимату в пассажирских салонах и кабинах водителей;

— искусственной освещенности в этих помещениях;

— уровням шума и вибрации;

— напряженности электрического поля и магнитной индукции постоянного магнитного поля;

— микробиологической безопасности воздушной среды.