Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных требований к общественному транспорту

Проект новых санитарных правил для общественного транспорта опубликован на Федеральном портале публикации проектов нормативных правовых актов.
Новые требования касаются:
- автомобильного транспорта, включая электробусы;
- городского наземного электрического транспорта (троллейбусы, трамваи);
- внеуличного транспорта (монорельсовый транспорт, метрополитен).
Кроме того, проект охватывает условия пребывания пассажиров на объектах инфраструктуры городского наземного транспорта, таких как автовокзалы и автостанции.
Документ включает научно обоснованные санитарно-эпидемиологические требования, которые учитывают современный уровень развития транспортных технологий и науки. В частности, проект устанавливает требования к:
— микроклимату в пассажирских салонах и кабинах водителей;
— искусственной освещенности в этих помещениях;
— уровням шума и вибрации;
— напряженности электрического поля и магнитной индукции постоянного магнитного поля;
— микробиологической безопасности воздушной среды.