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В двух районах Тульской области нашли ядовитый сорняк и ввели карантин
Фото: 777.fsvps.gov.ru

В двух районах Тульской области нашли ядовитый сорняк и ввели карантин

Общая площадь участков, заражённых повиликой — почти 900 га.

В июле сотрудники Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям обследовали в Ефремовском и Куркинском районах земельные участки, принадлежащие трём сельхозпредприятиям.

Там были обнаружены очаги произрастания растения повилики. Это подтвердилось заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Общая площадь участков, заражённых повиликой — почти 900 га, они относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Там введён  карантин, предусматривающих проведение фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с повиликой и предотвращением распространения этого растения за пределы карантинной фитосанитарной зоны.

справка myslo

Повилика — вредоносное сорное растение, которое находится во второй группе Единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза, «карантинные вредные организмы, ограниченно распространенные на территории Евразийского экономического союза».

Повилика не имеет ни корней, ни листьев и представляет собой нитевидный сильно ветвящийся стебель, чаще всего желтого цвета. Повилика не способна потреблять питательные вещества из почвы и живет за счет растения-хозяина, обвиваясь стеблем вокруг него и присасываясь специальными выростами на стебле гаусториями.

Поселяясь на культурных растениях, повилика забирает из них органические и неорганические питательные вещества. Это ослабляет и задерживает рост и развитие растений, приводит к их массовой гибели. Повилика также переносит вирусные болезни и невероятно опасна для животных, за счет содержащихся в ней ядовитых алкоидов.

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