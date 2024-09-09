В Щекино девочка перевела «блогеру» 400 тысяч рублей с маминой карты

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Инцидент произошел в августе в Щекино. В мобильной игре «Roblox» девочке пришло sms-сообщение с предложением поиграть вместе с известным блогером. Затем ребенку позвонили через телеграм и убедили закрыть накопительный счет в игре. Однако надо было взять телефон одного из родителей, зайти в банковское приложение и перевести деньги по названным реквизитам.

Будучи уверенной в том, что общается с блогером, несовершеннолетняя перевела на счет злоумышленников с маминой карты 400 тысяч рублей.

— После того, как денежные средства поступили на счет, злоумышленники удалили чат с перепиской в мессенджере «Telegram». Рассказав о произошедшем родителям, несовершеннолетняя поняла, что стала жертвой мошенников, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Всего с начала 2024 года жертвами интернет-мошенников стали 1,9 тысячи жителей Тульской области, которые перевели на счета преступников 356 миллионов рублей.