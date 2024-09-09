Пожар на заводе «Пластик» в Узловой мог произойти из-за неостожного обращения с огнем при курении

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Начальник ГУ МЧС по Тульской области Алексей Павлов на совещании у врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева назвал вероятные причины возгорания на заводе «Пластик» в Узловой.

По его словам, возгорание могло случиться в результате проведения огневых работ или курения.

Напомним, пожар произошел вечером 5 сентября. В АО «Пластик» загорелся ангар со складированными там емкостями с моторным маслом. Дым было видно даже из Тулы, а химический запах распространился на многие километры вокруг.

Как выяснилось позднее, горел не сам завод, а предприятие-арендатор на территории промышленного технопарка «Пластик». Возгорание началось в помещении ООО «Научно-производственная компания „Полиэстер“, там загорелся теплоноситель. К счастью, сотрудников в цехах уже не было: ЧП случилось после завершения смены.