Политические партии назвали выборы-2024 в Тульской области лучшими в России

Все партии, участвовавшие в выборах, сошлись во мнении, что организация выборного процесса была на высшем уровне.

В Тульской области завершились выборы Губернатора, депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов в 9 муниципальных образованиях.

Мнением об организации и проведении трехдневного голосования поделились кандидаты на пост Губернатора Тульской области, представители политических партий, принимающих участие в выборах.

Александр Рем («Единая Россия»):

Александр Рем - Предвыборный марафон мы прошли очень организованно. Все кандидаты в депутаты областной Думы и Тульской городской Думы от партии «Единая Россия» прошли процедуру предварительного партийного голосования. И уже в мае мы понимали, кто на что способен, кто готов идти в качестве кандидата, а кому стоит пока набраться опыта. В числе наших кандидатов были участники специальной военной операции, настоящие бойцы и на военном, и на политическом фронте… Хотелось бы поблагодарить жителей Тульской области, которые в такую чудесную погоду нашли возможность прийти на избирательные участки и проголосовать. Отдельную благодарность хотелось бы выразить областной избирательной комиссии, членам территориальных и участковых избирательных комиссий, а также средствам массовой информации, которые всесторонне освещали выборы.

Алексей Лебедев (КПРФ):

Алексей Лебедев - Выборы были очень важны для региона. Мы наблюдали и контролировали ход голосования. Партия КПРФ направила на выборы своих наблюдателей, наши кандидаты объезжали участки, работали члены комиссии с правом решающего голоса от партии КПРФ. Я сам побывал на полусотне участков, включая районы Тульской области. Везде было спокойно. Избирательный процесс был организован на высоком уровне. Уверен, что туляки сделали правильный выбор, выполнили свой гражданский долг, проголосовали за будущее региона и наших детей. Теперь ждем официальные окончательные итоги голосования.

Александр Балберов (ЛДПР):

- В дни голосования я проехал больше 500 километров, посещая избирательные участки. В целом можно отметить, что все прошло хорошо. Это не первые мои выборы в тульском регионе, и с другими субъектами страны я также на связи и могу сказать – это лучшие выборы в стране.

Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия – патриоты – за правду»):

- Избирательной комиссии хотелось бы выразить благодарность за полную открытость и консультационную помощь кандидатам в любых вопросах. В целом все прошло замечательно. Сейчас ответственный период – подсчет голосов, по итогам которого станет ясно, кто из нас что смог показать своим избирателям, и какие у кого результаты.

Юрий Моисеев («Коммунисты России»):

Юрий Моисеев - Партия «Коммунисты России» принимала участие в выборах на всех уровнях. Наши наблюдатели работали на всех участках и серьезных нарушений, которые требуют обращений, не выявлено. Это говорит о том, что наша избирательная система совершенствуется и идет в ногу со временем. Те шаги, которые делаются тульским избиркомом, ведут к тому, чтобы у нас на политической арене проходит открытая, честная, конкурентная борьба. Уверен, что голос каждого, кто пришел на избирательный участок, был сохранен. Считаю, что и пресса, и избирком делают все возможное, чтобы граждане видели, что у нас цивилизованная страна, и избирательный процесс в ней проходит открыто и прозрачно.

Денис Илюхин («Коммунисты России»):

- Нарушений нашей партией выявлено не было. Прошедшие выборы – главное политическое события в Тульской области. Наша партия была представлена на всех уровнях. Хочу сказать огромную спасибо избиркому Тульской области за организацию, теперь ждем результатов.

Анна Иванова («Новые люди»):

- Вся избирательная кампания прошла красиво и ярко. Хотелось бы поблагодарить избирательную комиссию, территориальные и участковые избирательные комиссии – была проделана колоссальная работа. Это наши первые выборы, мы провели масштабную работу, сделали акцент на молодых избирателях. Спасибо всем, кто голосовал за нас. Спасибо сотням наших сторонников, тысячам наших волонтеров. И огромное спасибо команде наших кандидатов. На эти выборы мы шли, чтобы стать голосом людей, услышать каждого.

Владимир Ростовцев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»):