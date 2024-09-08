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Общественники не нашли нарушений на выборах губернатора и депутатов в Тульской области

Общественники не нашли нарушений на выборах губернатора и депутатов в Тульской области

Подведены итоги общественного наблюдения за выборами.

Завершились досрочные выборы губернатора, депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов в девяти муниципальных образованиях. 

В ходе итогового брифинга председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тульской области Татьяна Разумовская рассказала, что в участковых избирательных комиссиях работали 597 наблюдателей от региональной Общественной палаты. Она подчеркнула, что главной задачей общественного штаба было наблюдение за подготовкой и проведением выборов.

Члены общественного штаба — политологи, юристы, социологи, эксперты, представители региональных общественных организаций, лидеры общественного мнения побывали в участковых избирательных комиссиях в каждом муниципальном образовании области, в городских округах.

Татьяна Разумовская

— Мы понимали, что институт общественного наблюдения очень важен для формирования гражданского общества. С его помощью соблюдается порядок проведения выборов, формируется доверие избирателей. В ходе проведения избирательной кампании и выборов нарушений в проведении процедуры голосования членами мониторинговой группы не выявлено.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тульской области выразила отдельную благодарность партнерам — некоммерческим организациям, с которыми ранее были заключены соглашения о сотрудничестве. В дни голосования они активно делились информацией, своими наблюдениями с избирательных участков.

Все три дня, когда проходили выборы, работала «горячая линия». Вопросы, поступавшие по телефону, в основном носили уточняющий характер. Также можно было отсканировать QR-код, пройдя по которому оценить качество проведения выборов. На 18 часов восьмого сентября такой возможностью воспользовались 5 256 человек. Средняя оценка, выставленная работе участковых комиссий, составила 4,95 по 5-балльной шкале. 

Татьяна Ларина, уполномоченный по правам человека Тульской области, так же подвела итоги работы: 

Татьяна Ларина

— Нашей общей задачей было обеспечить высокий уровень голосования, чтобы каждый мог реализовать свое избирательное право. Была проведена подготовительная работа, организована горячая линия для избирателей, велась информационная кампания о предстоящих выборах. Посетили много избирательных участков, в том числе на сельских территориях, где традиционно особенно чувствуется отношение людей к выборам как к праздничному событию. Жители приходили на участки семьями. Много было впервые голосующих. Нарушений избирательных прав граждан мы не выявили. Хотелось бы отметить высочайший уровень организации и проведения выборов, были созданы достойные условия для реализации избирательных прав граждан. 

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