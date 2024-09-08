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Павел Веселов: «Выборы в Тульской области проходят без нарушений»

Павел Веселов: «Выборы в Тульской области проходят без нарушений»

Начался третий, основной день голосования на выборах в Тульской области.

«Сегодня ровно в 8.00 в Тульской области открылись все 1057 постоянных и 9 временных избирательных участков. Также избиратели могут проголосовать на дому — для этого необходимо до 14.00 обратиться в участковую комиссию», — открыл работу пресс-центра в воскресенье, 8 сентября, председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

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По его словам, явка за 6 и 7 сентября в регионе составила 36,6%. Лидеры по активности избирателей: Куркинский, Одоевский, Арсеньевский и Белевский районы. Вне помещения для голосования (на дому) за два дня проголосовали 6,67% от общего числа избирателей.

Как отметил Павел Веселов, жалоб и обращений, связанных с нарушениями в ходе выборов, в избирательную комиссию от участников избирательного процесса — кандидатов и политических партий — не поступало.

6, 7, 8 сентября в Тульской области проходят досрочные выборы Губернатора, выборы депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.

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