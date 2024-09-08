На ул. Металлургов легковушка «обняла» столб: названы причины аварии

7 сентября в 20.30 на ул. Металлургов г. Тулы в районе остановки «Искра» легковушка Vortex (ТаГАЗ) на полном ходу влетела в опору линии электропередачи.

Машина буквально «обняла» столб, у нее вылетело лобовое стекло, а одно из передних колес вывернуло. Очевидцы вызвали скорую и ДПС. Приехавшие на место медики увезли 28-летнего водителя в больницу.

Очевидцы рассказали, что сначала слышали «звук дрифта», а потом — мощный хлопок. От удара столб заискрился.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Тульской области, по предварительной информации, водитель не справился с управлением. Знакомые пострадавшего водителя выдвинули свою версию: в автомобиле заклинил шрус, отчего он потерял управление.