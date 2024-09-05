Центр поддержки военнослужащих «Герой 71» начал работу в Туле

Для комплексной поддержки военнослужащих, ветеранов и их родных создан Центр «Герой 71». Он работает по принципу одного окна. Здесь можно получить весь спектр услуг – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Специалисты оказывают в том числе и юридическую помощь, содействуют в трудоустройстве и переобучении.

«Мы создали Центр «Герой 71» для всех участников СВО и ветеранов боевых действий, для членов их семей, чтобы по принципу одного окна они могли прийти сюда, получить все необходимые консультации, подать заявки на получение мер государственной поддержки и решить любой вопрос, который у них возникает, вне зависимости от того, в чьей компетенции он находится. Мы позаботились о том, чтобы здесь было комфортно, по-домашнему уютно», – сказал Дмитрий Миляев.

Врио губернатора отметил, что Центр будет обслуживать в первую очередь жителей Тулы, но обратиться сюда смогут люди со всей области. А в следующем году для удобства жителей других городов откроются 5 межмуниципальных филиалов.

Центр будет оказывать людям адресную помощь по линии самых разных ведомств и организаций, включая органы соцзащиты, центр занятости, МФЦ. Центр будет открыт с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00.

Дмитрий Миляев поручил министерству труда и социальной защиты через кураторов довести информацию о работе Центра до всех семей участников СВО, а через общественные организации и волонтеров – до ветеранов боевых действий.

Глава региона осмотрел помещения Центра. А также – встретился с женами военнослужащих. Каждая из них – многодетная мама. Женщины рассказали о своих семьях, а также задали свои вопросы. Дмитрий Миляев поблагодарил их за мужество и терпение.

«Мы делаем всё возможное, чтобы вы ни в чём не нуждались. В том числе – помогаем с жилищным вопросом. Мы внесли необходимые изменения в региональное законодательство. Теперь многодетные семьи участников СВО, состоящие на учёте для получения выплаты на приобретение жилья, смогут во внеочередном порядке воспользоваться этой выплатой», - сказал Дмитрий Миляев.

Он добавил, что в целях помощи многодетным семьям, в которых один из родителей находится на СВО, на базе Центра будет создана служба социального патронажа «Семейный помощник». Чтобы семьи могли получить помощь по хозяйству: например, приобрести продукты, проводить ребенка в школу или на дополнительные занятия.