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В Туле футболист-любитель заплатит штраф за незаконное проникновение на завод

В Туле футболист-любитель заплатит штраф за незаконное проникновение на завод

Мужчина всего лишь достал мячик с территории НПО «Стрела».

В Туле местный житель признан виновным в самовольном проникновении на охраняемый объект, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 2 сентября в районе 22.00 обвиняемый перелез через забор НПО «Стрела». В судебном заседании мужчина пояснил, что играл в футбол на расположенном рядом с заводом стадионе. Во время игры мяч перелетел на территорию завода и мужчина молниеносно бросился за футбольным снарядом. При этом понимал, что проникать на территорию «Стрелы» не имел права, поскольку это охраняемый объект и на нем имеется колючая проволока. 

Постановлением мирового судьи обвиняемому назначено наказание в виде административного штрафа в 3 000 рублей. 

 

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