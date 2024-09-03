В Туле пройдет ярмарка вакансий для пенсионеров и предпенсионеров

Фото Дмитрия Дзюбина.

5 сентября с 14.00 до 16.00 в Центре занятости пройдет открытый отбор «Тульское долголетие» для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба организации.

15 работодателей представят порядка 2000 рабочих мест. Среди вакансий: главный инженер, бухгалтер, лаборант химического анализа, офис-менеджер, шлифовщик, рубщик проволоки, администратор информационной безопасности, слесарь-ремонтник и др.

Место проведения: Тула, Кадровый центр «Работа России», ул. Демонстрации, 34. Вход свободный, предварительная запись не требуется.