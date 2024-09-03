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В Туле пройдет ярмарка вакансий для пенсионеров и предпенсионеров
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле пройдет ярмарка вакансий для пенсионеров и предпенсионеров

Тулякам представят более 2000 рабочих мест.

5 сентября с 14.00 до 16.00 в Центре занятости пройдет открытый отбор «Тульское долголетие» для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба организации.

15 работодателей представят порядка 2000 рабочих мест. Среди вакансий: главный инженер, бухгалтер, лаборант химического анализа, офис-менеджер, шлифовщик, рубщик проволоки, администратор информационной безопасности, слесарь-ремонтник и др.

Место проведения: Тула, Кадровый центр «Работа России», ул. Демонстрации, 34. Вход свободный, предварительная запись не требуется.

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