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Выставка западноевропейской живописи: в Тульском музее изобразительных искусств провели распаковку картин
Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

Выставка западноевропейской живописи: в Тульском музее изобразительных искусств провели распаковку картин

Полотна привезли из рязанского музея.

В Тульском музее изобразительных искусств провели распаковку 28 полотен, которые будут представлены на выставке западноевропейской живописи 17-19 веков. Об этом сообщает пресс-служба музейного объединения.

Перед тем, как шедевры живописи займут свое место в экспозиции, их тщательно проверяют работники музея. Распаковка предметов включает в себя осмотр экспоната и сверка с описанием, составленным коллегами из Рязани. Любое изменение полотна фиксируется документально.

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Распакованные картины останется только расположить в выставочном пространстве. Как отмечает заведующая отделом учета и хранения фондов Тульского музейного объединения Галина Ересько, в экспозиционном зале поддерживается определенный уровень влажности и температуры. 

Напомним, на выставке будут представлены разнообразные по жанру полотна — пейзажи, портреты, бытовые сцены.

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— Большая часть работ представляет «итальянизирующее» направление, которое берет свое начало в голландской живописи первой трети 19 века. В то время художники путешествовали по миру и особенно отмечали красоту Италии. Возвращаясь из поездок, они привносили в свое творчество приемы итальянских мастеров и изображали зарубежный быт, — рассказывает методист Тульского музея изобразительных искусств Елена Рябова.

Отметим, выставка проходит в рамках национального проекта «Культура». Тульский музей изобразительных искусств, в свою очередь, представляет в Рязани живопись, графику, скульптуру, изделия декоративно-
прикладного творчества — агитационный фарфор.

Открытие выставки в Туле состоится 5 сентября в 16.00. Вход в день вернисажа свободный. Адрес: ул. Ф. Энгельса, 64.

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