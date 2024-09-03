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Где в Туле не будет света 4 сентября

Где в Туле не будет света 4 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщили, какие дома останутся без электричества из-за плановых работ.

Отключения пройдут с 9.00 до 17.00 здесь:

  • ул. Демонстрации, 2-а, 2-г,
  • ул. Н. Руднева, 32-46 (чётн.), 27-47 (нечётн.), 34-а, 39-а,
  • 3-й Южный пр-д, 1-15 (нечётн.), 4-16 (чётн.),
  • 1-й Городской пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 7-а,
  • ул. Станиславского, 15-27 (нечётн.), 21-а,
  • пер. Шевченко, 3-15 (нечётн.), 6-в, 8, 10, 10-а, 10-б,
  • ул. Шевченко, 16-26 (чётн.), 5, 5-а, 5-б, 7, 11, 11-а,
  • ул. Мезенцева, 1, 3,
  • ул. Циолковского, 8-а, 8-б, 8-г, 10, 12, 27, 29, 31,
  • Южный пр-д, 5,
  • пос. Ново-Скуратово, 89-а, 101-б, 100, 100-а, 100-б,
  • пос. Южный: ул. Автомобилистов, 12, 18, 20,
  • ул. Шахтёрская, 1, 2.

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