Где в Туле не будет света 4 сентября

Отключения пройдут с 9.00 до 17.00 здесь:
- ул. Демонстрации, 2-а, 2-г,
- ул. Н. Руднева, 32-46 (чётн.), 27-47 (нечётн.), 34-а, 39-а,
- 3-й Южный пр-д, 1-15 (нечётн.), 4-16 (чётн.),
- 1-й Городской пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 7-а,
- ул. Станиславского, 15-27 (нечётн.), 21-а,
- пер. Шевченко, 3-15 (нечётн.), 6-в, 8, 10, 10-а, 10-б,
- ул. Шевченко, 16-26 (чётн.), 5, 5-а, 5-б, 7, 11, 11-а,
- ул. Мезенцева, 1, 3,
- ул. Циолковского, 8-а, 8-б, 8-г, 10, 12, 27, 29, 31,
- Южный пр-д, 5,
- пос. Ново-Скуратово, 89-а, 101-б, 100, 100-а, 100-б,
- пос. Южный: ул. Автомобилистов, 12, 18, 20,
- ул. Шахтёрская, 1, 2.