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В Тульской области 14000 ребят впервые сели за школьные парты
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области 14000 ребят впервые сели за школьные парты

Во всех образовательных учреждениях 2 сентября состоялись торжественные линейки в честь Дня знаний и классные часы «Разговоры о важном».

На совещании в региональном правительства министр образования Тульской области Оксана Осташко доложила, что приемку прошли все заявленные 819 образовательных учреждений. На подготовку к новому учебному году было предусмотрено более 3,5 млрд рублей. Отремонтировано и оснащено 398 объектов.

Отдельно по поручению Дмитрия Миляева были обновлены кабинеты для первоклассников. На ремонт, мебель и оборудование было направлено более 58,1 млн рублей. С этого года по поручению Дмитрия Миляева все дети из многодетных семей раз в день будут бесплатно получать горячее питание. А водителям 360 школьных автобусов добавили к зарплате 20% оклада.

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В школах начнут преподавать новые предметы «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины». Тульская область стала одним из пилотных регионов, где в 18 учреждениях внедрено обучение по беспилотным авиасистемам.

В Тульской области вакантны 143 должности учителей - преимущественно, начальных классов, а также математики, иностранного языка, русского языка и литературы. На эти места трудоустраиваются студенты выпускных курсов ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Дмитрий Миляев поручил обеспечить безопасность зданий и помещений системы образования и напомнить педагогам и детям о порядке действий в случае опасности.

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Оксана Осташко сообщила, что совместно с министерством по региональной безопасности Тульской области проведены семинары и учения по действиях работников в экстренной ситуации, разработан Путеводитель по безопасности для всех жителей, в котором кратко и наглядно описаны действия при различных угрозах и чрезвычайных ситуациях. 

Говоря о безопасности подходов к школам, Дмитрий Миляев напомнил, что к нему поступало обращение о пешеходном переходе перед ЦО №39 в мкрн. Левобережном. Глава администрации Тулы Илья Беспалов сообщил, что в городе к 1 сентября оборудованы все пешеходные переходы около образовательных организаций, в том числе и на этом участке. А до 1 октября здесь будет сделано дополнительное освещение.

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Кроме того, на совещании прошло прямое включение из Мариуполя. Сегодня там состояласьпраздничная линейка в восстановленном здании промышленно-технологического техникума на подшефной территории Тульской области. В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава ДНР Денис Пушилин и заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Туляки восстановили комплекс зданий, рассчитанных на 800 человек. Это трехэтажный учебный корпус, где размещены 17 учебных кабинетов с необходимым оборудованием, мебелью, интерактивными досками и проекторами и актовый зал, также оснащенный оборудованием. Отдельно стоящий спортивный зал с тренажерами.

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Кроме того, оборудованы 9 учебных мастерских и боксы для грузовых автомобилей. В 2022 году восстановлено пятиэтажное общежитие техникума. Сейчас там находится пункт временного размещения для граждан, утративших жилье. Территория техникума благоустроена. Там размещена универсальная спортивная площадка с трибунами, уличное спортивное оборудование, зона отдыха.

Денис Пушилин подчеркнул, что в условиях дефицита кадров в республике такое учреждение очень востребовано и обновленный колледж позволит устранить пробелы в подготовке специалистов. Вместе со студентами колледжа он поблагодарил Дмитрия Миляева за создание прекрасных условий для обучения молодых специалистов.

– Мы делаем не первый объект в Мариуполе. Восстановлены детский сад, школа, общежитие, жилые многоквартирные дома. Находимся в постоянной связи с руководством республики. Также есть план дальнейших работ до 2030 года, согласованный с Минстроем России, – сказал Дмитрий Миляев.

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