Дмитрий Миляев поздравил тульских школьников и студентов с Днем знаний

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поздравил тульских школьников с Днем знаний. Уже завтра, 2 сентября, 14 тысяч первоклассников впервые пойдут в школу.

— Специально для них к сегодняшнему дню мы обновили кабинеты начальной школы по всему региону.

Пусть наступающий учебный год станет успешным, ярким и полным интересных событий! Учителям желаю энергии и вдохновения, родителям — терпения, радости за успехи и достижения детей, а ученикам — любознательности, настойчивости, удивительных открытий и, конечно, отличных оценок! Пусть каждый день приносит новые свершения! — подчеркнул глава региона.