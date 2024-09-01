  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев поздравил тульских школьников и студентов с Днем знаний - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев поздравил тульских школьников и студентов с Днем знаний
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев поздравил тульских школьников и студентов с Днем знаний

2 сентября в школы региона впервые пойдут 14 тысяч первоклассников.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поздравил тульских школьников с Днем знаний. Уже завтра, 2 сентября, 14 тысяч первоклассников впервые пойдут в школу. 

— Специально для них к сегодняшнему дню мы обновили кабинеты начальной школы по всему региону.

Пусть наступающий учебный год станет успешным, ярким и полным интересных событий! Учителям желаю энергии и вдохновения, родителям — терпения, радости за успехи и достижения детей, а ученикам — любознательности, настойчивости, удивительных открытий и, конечно, отличных оценок! Пусть каждый день приносит новые свершения! — подчеркнул глава региона. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:11 −5
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий МиляевДень знаний

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле лейтенант полиции Екатерина Кадильникова спасла из горящего дома старика с собакой
В Туле лейтенант полиции Екатерина Кадильникова спасла из горящего дома старика с собакой
За полгода туляки потратили на ювелирные изделия больше 1,3 млрд рублей
За полгода туляки потратили на ювелирные изделия больше 1,3 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.