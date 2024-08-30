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Дмитрий Миляев поздравил работников нефтегазового комплекса
Фото правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев поздравил работников нефтегазового комплекса

Врио губернатора поблагодарил их за «мастерство, неравнодушие и ответственную работу на благо региона и всей страны».

30 августа в Тульской областной филармонии прошло мероприятие ко Дню нефтяной и газовой промышленности. Работников нефтегазового комплекса поздравил врио губернатора Дмитрий Миляев. Он поблагодарил компанию «Газпром» и её дочерние структуры за вклад в развитие Тульской области:

— От бесперебойного газоснабжения напрямую зависит благополучие всего нашего общества — стабильная работа промышленности и сельского хозяйства, жилищно-коммунального и энергетического комплекса, работа социальных объектов и качество жизни наших граждан в целом.

Дмитрий Миляев также напомнил, что с 2021 года в Тульской области, как и по всей России, реализуется программа социальной догазификации: уже удалось подключить к газу около четырёх тысяч домовладений. А к 2025 году в регионе построят 239 межпоселковых и 362 внутрипоселковых газопровода, что создаст условия для газификации порядка 12 тысяч домовладений.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что на протяжении многих лет «Газпром» остаётся одним из главных социальных партнёров правительства Тульской области: особенно важен вклад компании в развитие спорта.

Социальная программа «Газпром — детям» реализуется в регионе с 2008 года. За это время реализованы масштабные инфраструктурные проекты, построены новые современные спортивные объекты, среди которых Ледовый дворец, зал спортивной гимнастики для детской спортивной школы олимпийского резерва, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами, более 150 многофункциональных спортивных площадок. В этом году введён в эксплуатацию новый спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем и универсальным залом для игровых видов спорта.

— Всё это — результат вашего добросовестного труда и высокого профессионализма. Спасибо вам за мастерство, неравнодушие и ответственную работу на благо региона и всей страны. Ваш труд — это тепло, уют и комфорт для жителей Тульской области. Уверен, что впереди у нас ещё много успехов.

Он пожелал собравшимся крепкого здоровья, добра и благополучия, а отличившимся работникам газовой промышленности вручили государственные, региональные и ведомственные награды.

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