Этой осенью в Туле запустят новые автобусные маршруты

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев.

С 1 сентября продолжит свою работу по уже заключенному долгосрочному контракту автобусный маршрут № 10Л пос. Иншинский — Областной онкологический диспансер. Средний интервал движения 15 минут, время начала работы маршрута 6.15, время окончания работы маршрута 22.30.

С 1 сентября запланирован запуск автобусного маршрута № 32Л Пряничная Слобода — Тульский областной онкологический диспансер. Маршрут рассчитан на 12 единиц техники со средним интервалом движения 15 минут. Время начала работы маршрута 6.00, время окончания работы маршрута 23.45.

С 1 октября запланирован запуск автобусного маршрута № 35Л Матвеевские Дачи — пос. Михалково. Маршрут рассчитан на 12 единиц техники со средним интервалом движения 15 минут, время начала работы маршрута 5.55, время окончания работы маршрута 23.30.

С 15 октября откроются сразу два новых маршрута:

№ 76 п. Южный — Прилепы, маршрут со средним интервалом движения 60 минут. Время начала работы маршрута 6.00, время окончания работы маршрута 19.55.

№ 77 Судаково — ст. Южная, маршрут со средним интервалом движения 10 минут. Время начала работы маршрута 6.00, время окончания работы маршрута 21.05.

В 2025 году планируется запуск автобусного маршрута № 29 ГУЗ «Городская больница № 13» — ГУЗ «Тульская областная клиническая больница».

Новые автобусные маршруты позволят улучшить транспортное обслуживание населения. Маршруты организованы по поручению главы администрации Ильи Беспалова с учетом потребностей жителей.

Напомним, этим летом в Туле начали свою работу два новых автобусных маршрута: 1 июня запущен маршрут № 68 Автовокзал — Онкологический центр. 15 августа автобусы начали курсировать по маршруту № 83 мкр-н Петровский — Московский вокзал.