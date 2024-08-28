В Тульской области обнаружили клубнику с опасным пестицидом

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Он разрушает эндокринную систему и запрещен во многих странах, включая РФ.

Российские специалисты нашли в клубнике из Армении опасный пестицид под названием тебуконазол. Он разрушает эндокринную систему и запрещен во многих странах, включая РФ, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.

Уточняется, что ягоды должны были продавать в Тульской области, а также в Москве и Московской области. Проверку на предмет нахождения в клубнике трифлоксистробина и тебуконазола провели 21 августа. По итогам исследования опасные пестициды были обнаружены в поступившей партии весом четыре тонны.

При попадании в организм человека трифлоксистробин, как утверждается, способен негативно влиять на репродуктивность или фертильность. В свою очередь, препараты на основе тебуконазола относятся ко второму классу опасности для здоровья людей.

В ходе проверки специалисты обнаружили в поступившей партии армянской клубники 0,152 мг/кг этого пестицида. Наличие в продукции хотя бы минимального количества тебуконазола делает ее небезопасной для употребления.