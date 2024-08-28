В Ясногорском районе фермер зарегистрировал 1100 тонн сомнительной пшеницы и гороха

Фото: ru.freepik.com.

Специалисты Россельхознадзора проверили работу фермерского хозяйства на территории Ясногорского района. Оказалось, что предприниматель подала в Росаккредитацию две декларации на две партии пшеницы и декларацию на партию гороха общим весом 1100 тон.

Однако продукцию не исследовали на уровни токсических элементов, зараженность вредителями и содержание вредных примесей.

— В протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации, не указано место отбора образцов (проб) зерна, предоставленного для проведения испытаний, что не позволяет идентифицировать партии декларируемой продукции, — сообщили в Россельхознадзоре по Тульской области, Москве и Московской области.

В итоге декларации признали недействительными, а глава фермерского хозяйства получила предостережение.

