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В Ясногорском районе фермер зарегистрировал 1100 тонн сомнительной пшеницы и гороха
Фото: ru.freepik.com.

В Ясногорском районе фермер зарегистрировал 1100 тонн сомнительной пшеницы и гороха

Сотрудники Россельхознадзора признали декларации недействительными.

Специалисты Россельхознадзора проверили работу фермерского хозяйства на территории Ясногорского района. Оказалось, что предприниматель подала в Росаккредитацию две декларации на две партии пшеницы и декларацию на партию гороха общим весом 1100 тон. 

Однако продукцию не исследовали на уровни токсических элементов, зараженность вредителями и содержание вредных примесей.

— В протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации, не указано место отбора образцов (проб) зерна, предоставленного для проведения испытаний, что не позволяет идентифицировать партии декларируемой продукции, — сообщили в Россельхознадзоре по Тульской области, Москве и Московской области. 

В итоге декларации признали недействительными, а глава фермерского хозяйства получила предостережение.
 

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Автор:
сегодня, в 14:02 +1
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