  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские медики восстанавливают пациентам речь методом голосового протезирования - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские медики восстанавливают пациентам речь методом голосового протезирования
Фото: Минздрав Тульской области

Тульские медики восстанавливают пациентам речь методом голосового протезирования

Этот способ позволяет восстановить голос после операции на гортани на 90-95%.

Метод голосового протезирования позволяет восстанавливать голос у пациентов, перенесших ларингэктомию – операцию при раке гортани. Подход подразумевает установку небольшого силиконового клапана, который позволяет восстановить голос, сохраняя связки.

После установки клапана человек может говорить громко, а голос при этом почти не отличим от естественного. Раньше такая процедура была доступна только в федеральных центрах, а теперь пациенты могут получать современное лечение в тульском онкоцентре бесплатно.

– Пациенты с таким диагнозом боялись потерять возможность говорить и зачастую отказывались от хирургического вмешательства. Теперь мы можем полностью восстановить речевые функции и сохранить им качество жизни, – комментирует ведущий хирург отделения опухолей головы и шеи Артем Зелькович.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:07 +2
Другие статьи по темам
Событие
Минздрав Тульской областивосстановление голосаонкологияонкологический центр
Место
Тульская областьТула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Тулица» уступила «Протону» в Кубке Легенд
«Тулица» уступила «Протону» в Кубке Легенд
В Заокском почти месяц назад пропал 43-летний Андрей Закаморный
В Заокском почти месяц назад пропал 43-летний Андрей Закаморный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.