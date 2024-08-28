Тульские медики восстанавливают пациентам речь методом голосового протезирования

Фото: Минздрав Тульской области

Этот способ позволяет восстановить голос после операции на гортани на 90-95%.

Метод голосового протезирования позволяет восстанавливать голос у пациентов, перенесших ларингэктомию – операцию при раке гортани. Подход подразумевает установку небольшого силиконового клапана, который позволяет восстановить голос, сохраняя связки.

После установки клапана человек может говорить громко, а голос при этом почти не отличим от естественного. Раньше такая процедура была доступна только в федеральных центрах, а теперь пациенты могут получать современное лечение в тульском онкоцентре бесплатно.

– Пациенты с таким диагнозом боялись потерять возможность говорить и зачастую отказывались от хирургического вмешательства. Теперь мы можем полностью восстановить речевые функции и сохранить им качество жизни, – комментирует ведущий хирург отделения опухолей головы и шеи Артем Зелькович.