  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Внук пенсионера, пострадавшего в тульском пансионате, рассказал о состоянии других постояльцев «Уюта» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Внук пенсионера, пострадавшего в тульском пансионате, рассказал о состоянии других постояльцев «Уюта»

Внук пенсионера, пострадавшего в тульском пансионате, рассказал о состоянии других постояльцев «Уюта»

Публикуем видео.

Накануне мы писали, что в редакцию Myslo обратился туляк Роман Захаров. Мужчина оставил дедушку в пансионате «Уют», полагая, что там ему обеспечат должный уход.

photo_2024-08-26_17-20-47.jpg

Но через 10 дней он был вынужден забрать родственника домой, так как пенсионер находился в ужасном состоянии — без постельного белья, с многочисленными ссадинами, гематомами и царапинами. В интервью журналисту Myslo Роман рассказал подробности этой истории:

Мы запросили комментарий у руководства пансионата «Уют», но наш запрос проигнорировали.

Отметим, что в интернете отзывы о пансионате разнятся: наряду с положительными комментариями с благодарностями персоналу, присутствуют и высказывания о хамстве администрации и наплевательском отношении к постояльцам. 

1.jpg

2.jpg

Есть ли криминал в этой истории теперь предстоит разобраться полиции: в пресс-службе регионального УМВД нам заявили, что заявление Романа Захарова зарегистрировано в Центральном отделе полиции, в настоящее время по нему проводится проверка.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 12:47 0
Другие статьи по темам
Прочее
пансионат УютТулаобращение читателявидеоТулапенсионергематомыссадины

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области объявили метеопредупреждение
В Тульской области объявили метеопредупреждение
Каждый третий туляк признался, что хотя бы раз позволил себе плакать на работе
Каждый третий туляк признался, что хотя бы раз позволил себе плакать на работе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.