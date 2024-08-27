Внук пенсионера, пострадавшего в тульском пансионате, рассказал о состоянии других постояльцев «Уюта»

Накануне мы писали, что в редакцию Myslo обратился туляк Роман Захаров. Мужчина оставил дедушку в пансионате «Уют», полагая, что там ему обеспечат должный уход.

Но через 10 дней он был вынужден забрать родственника домой, так как пенсионер находился в ужасном состоянии — без постельного белья, с многочисленными ссадинами, гематомами и царапинами. В интервью журналисту Myslo Роман рассказал подробности этой истории:

Мы запросили комментарий у руководства пансионата «Уют», но наш запрос проигнорировали.

Отметим, что в интернете отзывы о пансионате разнятся: наряду с положительными комментариями с благодарностями персоналу, присутствуют и высказывания о хамстве администрации и наплевательском отношении к постояльцам.

Есть ли криминал в этой истории теперь предстоит разобраться полиции: в пресс-службе регионального УМВД нам заявили, что заявление Романа Захарова зарегистрировано в Центральном отделе полиции, в настоящее время по нему проводится проверка.