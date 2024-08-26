Папа, мама, дети, любимый спорт. В Туле прошел финал семейных стартов

Этот проект реализуется «Молодой Гвардией Единой России» на грант Правительства Тульской области. Участие в финале семейных соревнованиях приняли команды из многих районов области, ставшие победителями региональных этапов.

Как всегда, на подобных мероприятиях было азартно, весело и непредсказуемо. А еще участники с удовольствием делились с коллегами из других команд своим хорошим настроением, яркими эмоциями и старались удивить соперника. Например, команда Телышевых из Богородицка в качестве приветствия показала небольшую шуточную историю, как из любителей фаст-фуда и лежания перед телевизором можно стать сторонником здорового образа жизни и сбросить лишние килограммы.

— Когда нам сказали, что нужна визитная карточка, мы решили — будет сценка. Мы до этого участвовали в конкурсе «Семья года» и там тоже придумали нечто подобное. В этот раз сочиняли практически на ходу. Вообще же, у нас спортивная семья, четверо детей. Но в Тулу приехали не все, самые младшие пока остались дома, — рассказали супруги Телышевы.

Председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев поделился впечатлениями от мероприятия:

Николай Воробьев — Значение таких соревнований очень большое, ведь этот год Президентом России объявлен Годом семьи. Когда наши семьи и в жизни, и в спорте выступают единой командой, это уже победа для них. Пример родителей, пример дружбы, любви, уважения друг к другу и взаимовыручки является основой в таких семьях. Хочу отметить особо — наши семьи принимают участие в этом конкурсе не первый раз. Он стал уже доброй традицией и проходит во всех районах области, а в Тулу приезжают лучшие из лучших. Это очень здорово, когда команды выходят на старт одной семьей.

Старты действительно выдались азартными. Это только кажется, что в мешке можно легко допрыгать предложенную дистанцию и вернуться назад, или без труда всем составом набрать скорость в гусенице, которая все равно ползет как черепаха. Случайности подстерегали буквально на каждом шагу. Но спортивная подготовка у всех участников была отменной, так что борьба вышла яркой, насыщенной и непредсказуемой.

Мы пообщались с одним из претендентов на победу — семьей Черновых из Арсеньево, одного из самых отделенных районов. До Тулы они ехали около двух часов, но оно того стоило. Не только сами вышли на старт, еще и предложили помощь участием коллегам из Куркино.

О себе рассказали, что любят активный отдых. Летом обязательно выезжают с палатками на реку, дети занимаются в спортивных секциях. Мама Галина — учитель начальных классов в сельской школе, папа Иван — фельдшер. Самый старший сын Никита уже пошел по стопам отца — учится на медика.

Главный судья соревнований, директор ДЮСШ «Металлург», депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Надежда Козьякова:

Надежда Козьякова — Заряжаюсь энергией от участников. Здорово, что родители и дети занимаются спортом вместе и вместе проводят время спортивно, активно и весело! Спорт, здоровый образ жизни — это моя стихия. У нас в «Металлурге» подобные соревнования, в которых принимают участие и родители, и дети, проходят ежегодно. Пользуясь случаем, хочу поделиться своими эмоциями от недавнего выступления врио Губернатора Дмитрия Миляева о том, что Тульская область занимает третье место в ЦФО по вовлеченности людей в занятия спортом. Я это вижу на примере нашего спортивного клуба, интерес к здоровому образу жизни действительно растет. Еще понравилось, что в области будут восстанавливать стадионы советского времени. Это очень правильно. Ведь наш «Металлург» тоже спорткомплекс советской эпохи, ведет отсчет своих традиций с того времени. У нас проходит очень много соревнований в честь наших известных тренеров, которые внесли вклад в развитие тульского спорта. И мы свои традиции ценим и любим.

У каждой из команд участниц своя история, свой путь в спорт. Например, в семье Ишутиных из Тулы дочка Полина занимается еще с детского сада в волейбольной секции «Тулицы». Семья гордится ее спортивными успехами, а еще все вместе они ходят на стадион, чтобы поддержать главную команду «Тулицы» на матчах чемпионата России.

Алексей Ишутин, глава семьи — Мы уже в четвёртый раз принимаем участие в таких соревнованиях. Нам очень нравится, потому что это настоящий семейный праздник, возможность провести время всем вместе.

Софья Ишутина, мама — С каждым разом прогрессируем, поначалу было сложновато!

А еще у каждой команды была своя группа поддержки. Семью Ишутиных, например, пришел поддержать Александр Шахов. Он рассказал, что второй раз на таком мероприятии, и ему здесь нравится всё.

Александр Шахов — Только дружная семья придет состязаться в данных соревнованиях, и это конечно очень объединяет. По хорошему удивила команда из Богородицка, которая на приветствии показала целую сценку. Считаю, что очень важно, когда проходят подобные мероприятия, и их обязательно надо поддерживать и дальше!

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» Константин Гончаров пришел поболеть за команду своего лицея, которая пробилась в финал — семьи Сушковых.

Константин Гончаров — У нас в лицее практически все занимаются спортом. Активно привлекаем к занятиям физической культурой и наших ребят. Команда лицея, например, практически каждый год становится победителем традиционной легкоатлетической эстафеты. За последние годы мы уступили в ней считанное количество раз. Для всех победителей традиционно устраиваем чаепитие. За участие в этом финале у нас, кстати, боролись две семьи, но сильнее оказалась дружная команда Сушковых.

Команда действительно оказалась сплоченной. Нам с удовольствием рассказали, что у каждого в ней есть свои лыжи, коньки, ролики и велосипед. Стараются как можно больше времени проводить вместе. Трое детей занимаются спортивным рок-н-роллом, а самая младшая ходит на рукопашный бой. Выходные у них выдались ударными. Буквально накануне финала приняли участие в «Гонке героев». «Пробежали кроссик по пересеченной местности», — с улыбкой поведали нам.

Дружная команда Сушковых заняла второе место, а победила семья Никитюк из Ясногорска, у которых эти выходные тоже выдались насыщенными. Буквально с этих соревнований они все вместе поехали в Тульский центр игровых видов спорта, на матч первенства области по футболу, в котором принимал участие сын. Папа Иван тоже отдает предпочтение футболу, но играет уже за команду ветеранов.

Мария Никитюк, мама — Такие соревнования — это адреналин, эмоции, нервы. Мы всегда ищем возможность попасть на подобные турниры. Двое старших детей у нас давние участники, сейчас появился третий ребенок, и мы ездим вместе с ним. Когда мы все вместе, у нас общие интересы — это очень здорово укрепляет семью.

Третье место на этих соревнованиях выиграла семья Семибратских из Алексина. Хотя в победителях, конечно, были все.

Волонтер «Молодой Гвардии Единой России» Павел Астафьев: