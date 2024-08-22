Надежда Школкина: «В Программу развития Тульской области заложены вполне достижимые цифры по привлечению инвестиций»

В атриуме Тульского кремля состоялся форум «Построим будущее вместе: обновление Программы развития Тульской области 2024-2030». В рамках мероприятия врио губернатора Дмитрий Миляев презентовал предварительные итоги работы по обновлению Программы развития региона.

Дмитрий Миляев отметил, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, диверсифицированная экономика области сохраняет стабильность и устойчивость. Развиваются как традиционно сильные отрасли — ОПК, химия и металлургия, так и новые направления: производство фармацевтических препаратов, металлообрабатывающих станков, оборудования для пищевой отрасли и газовых турбин, а также производство беспилотных авиационных систем.

К 2030 году, согласно поручению Президента России, планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал по сравнению с уровнем 2020 года более чем на 60%. Это порядка 360 млрд рублей. Более 60 резидентов с объемом инвестиций свыше 160 млрд рублей планируется разместить в особой экономической зоне «Узловая» и на территориях опережающего развития «Алексин» и «Ефремов». Также должно быть завершено еще 100 инвестиционных проектов и создано порядка 30 тысяч новых рабочих мест.

«Цифры говорят о том, что инвесторы хотят прийти в Тульскую область, где для них созданы все условия, — прокомментировала депутат Государственной Думы Федерального Собрания Надежда Школкина. — И Тульская область сегодня может позволить себе выбирать инвесторов, исходя из качества планируемой к производству продукции. Инвестиции в объеме 1,3 трлн рублей, привлеченные в последние годы, и 35 тысяч уже созданных рабочих мест — это огромные цифры. Я много раз лично посещала ОЭЗ „Узловая“, общалась с инвесторами и уверена, что заложенные в обновленную Программу развития задачи по дальнейшему привлечению инвесторов и инвестиций — это не заоблачные цифры, а вполне достижимые планы».