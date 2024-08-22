В Туле прогнозируют жару до +31°C

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в дневные часы 23 августа в южных районах Тульской области ожидается жара 30-31°C.

Ситуационный центр губернатора напомнил телефоны экстренных служб: 112, 101.