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В Туле прогнозируют жару до +31°C
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле прогнозируют жару до +31°C

Объявлено метеопредупреждение.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в дневные часы 23 августа в южных районах Тульской области ожидается жара 30-31°C. 

Ситуационный центр губернатора напомнил телефоны экстренных служб: 112, 101.

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