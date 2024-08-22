Более 5 тысяч тульских избирателей уже воспользовались механизмом «Мобильный избиратель»

«Ровно месяц назад стартовал прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах Губернатора и депутатов Тульской областной Думы. С 22 июля поступило более 5 тысяч таких заявлений через портал Госуслуг, МФЦ и территориальные избирательные комиссии», — сказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

По его словам, у избирателей еще есть время подать заявление о голосовании по месту нахождения: до 2 сентября — в любой ТИК, МФЦ, через портал Госуслуг; а с 28 августа по 2 сентября еще и в любой УИК.

Напомним, выборы состоятся 6, 7 и 8 сентября.