Администрация Веневского района выплатит по 20 тысяч рублей детям, покусанным бродячими собаками

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда.

Прокуратура Веневского района провела проверку по обращениям родителям несовершеннолетних, которых покусали бездомные собаки.

Установлено, что администрация района не приняла нужных мер для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев, что является нарушением законодательства России.

Из-за этого в Веневе летом 2022 года беспризорная собака покусала 12-летнего ребенка на улице Льва Толстого, а весной 2023 года — 13-летнего ребенка на улице Геологов.

Районная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав с органа местного самоуправления по 20 тысяч рублей в пользу каждого пострадавшего ребенка.