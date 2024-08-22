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«ПилОт», «АнимациЯ» и Мари Мар: в Белоусовском парке Тулы пройдет фестиваль «Русское лето»
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

«ПилОт», «АнимациЯ» и Мари Мар: в Белоусовском парке Тулы пройдет фестиваль «Русское лето»

Тула станет первым городом-участником патриотического Фестиваля «Русское лето. ZаРоссию».

Что: Фестиваля «Русское лето. ZаРоссию».

Где: ЦПКиО им. Белоусова

Когда: 24 августа, 15.00

Вход свободный. 0+

В программу войдут патриотичные выступления популярных музыкантов, посвященные нашей Родине, культурные и спортивные события, отражающие силу духа и сплоченность россиян. На площадке фестиваля в Туле будет организован сбор гуманитарной помощи для Курска. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.

В этом году «Русское лето. ZаРоссию» пройдет с 24 августа по 7 сентября. Его участниками станут семь городов: Тула, Элиста, Курган, Калининград и другие. Акция поддержки и взаимопомощи даст возможность каждому почувствовать силу народного единства ради сохранения культуры, традиций и будущего нашей Родины.

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» в Туле пройдет в Центральном парке им. П. П. Белоусова. Программа начнется в 15.00 и объединит представителей разных поколений — детей с родителями, активную молодежь, людей зрелого возраста.

Хедлайнеры концерта: рок-группа «ПилОт», группа «АнимациЯ», певица Мари Мар. Выступят местные музыканты.  

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей и нашлемников, а также в сборе гуманитарной помощи для Курска. Со списком необходимых вещей можно ознакомиться на официальной странице Народного фронта г. Тулы в соцсети ВКонтакте. 

Интерактивная выставка «Оружие Победы» познакомит детей и взрослых с образцами вооружения, а спортивно-интерактивная площадка Академии Александра Островского даст возможность проверить свою силу и ловкость.

 

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сегодня, в 14:35 +1
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