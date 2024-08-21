Николай Воробьев: «План развития области должен быть рабочим документом»

Депутаты Тульской областной Думы приняли участие в подготовке предложений в программу развития региона до 2030 года.

С инициативой обновить и продлить до 2030 года стратегию регионального развития выступил врио Губернатора Дмитрий Миляев. Старт обсуждению был дан на мероприятии, которое прошло в творческом индустриальном кластере «Октава».

Депутаты сразу же подключились к работе экспертных групп. В общей сложности прошло 20 сессий, в том числе 7 отраслевых и 13 территориальных.

Председатель регионального парламента Николай Воробьев и депутат Дмитрий Афоничев участвовали в территориальной сессии в Суворове. Здесь в городском ДК собрались активные и креативные жители Арсеньевского, Белевского, Дубенского, Одоевского и Суворовского районов и рабочего поселка Славный.

– Районы, которые представлены на стратегической сессии очень схожи по своей проблематике, по идеям развития, – отметил Николай Воробьев. – Это старинный русский край, где испокон веков люди трудились на земле, на предприятиях, делали свою малую родину лучше и краше. Здесь много историй, которые уходят корнями в прошлое, но люди живут в настоящем и хотят жить в будущем так, чтобы это отвечало требованиям времени. Безусловно, для этого необходимо изучить мнения граждан и на их основе создать план развития области, который будет рабочим документом.

Николай Воробьев напомнил, что когда формировались программы развития области, инициированные Алексеем Дюминым, некоторым не верилось, что их удастся исполнить, но результат налицо: по многим пунктам планы даже перевыполнены.

– Я участвовал в формировании программы развития области до 2026 года, но жизнь вносит коррективы, сегодня мы живем в новых реалиях, поэтому очень правильно, что мы меняем программу и сдвигаем ее перспективу еще на четыре года. Нужно высказать свои предложения и, возможно, даже помечтать. Не боги горшки обжигают, все мечты мы вместе с вами обязательно постараемся воплотить в жизнь, – сказал депутат областной Думы Дмитрий Афоничев.

В экспертной сессии в Алексине участвовали жители Алексинского района и рабочего поселка Новогуровский. Вместе с земляками важнейшие вопросы обсуждали и депутаты облдумы.

– Все команды подняли вопрос по работе регионального оператора по вывозу отходов. Также большинство команд затронули темы благоустройства городской набережной, доступности медицины, ветхости городских водо-канализационных коммуникаций, содержания придомовых территорий. Идеи участников стратегической сессии по решению городских вопросов были едины, – рассказал председатель комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Юрий Моисеев.

– Обсуждались разные проблемы муниципальных образований – экологические, кадровые, ЖКХ, медицины, образования, промышленных предприятий. Все участники имели возможность высказать свое мнение. Получился настоящий мозговой штурм, – поделился впечатлениями депутат Павел Мишунин.

Первый заместитель председателя областной Думы Галина Алешина участвовала в отраслевой сессии, посвященной вопросам сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, поддержки семьи.

– В процессе обсуждения были внесены предложения по повышению рождаемости, увеличению продолжительности жизни. В обобщенном виде они будут рассмотрены для включения в программу развития региона, – рассказала первый зампред областной Думы Галина Алешина.

Председатель комитета по социальной политике Елена Гребнева участвовала в отраслевой сессии, где обсуждались вопросы реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности.

– В нашем регионе, который славится первым полем ратной славы России – Куликовым полем, непокоренным Кремлем и надежной засечной чертой, Городом-героем Тулой и городами воинской доблести, родной 106-й дивизией ВДВ и выдающимися людьми, патриотическое воспитание всегда оставалось на первом плане. Уверена, что в ближайшие годы это направление будет развиваться, а способствовать этому будут все замечательные жители нашей области, – поделилась мнением Елена Олеговна.