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Какие дома Тулы останутся без электричества 22 августа

Какие дома Тулы останутся без электричества 22 августа

«Тулгорэлектросети» проведут плановые работы с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. Перекопская, 1,
  • ул. Рогожинская, 21-35 (нечётн.), 22-46 (чётн.), 34-а,
  • ул. Демьянова, 9-а, 17-а, 19-а, 9-19 (нечётн.),
  • ул. Кауля, 27, 29, 31 45 к. 4, 56-74 (чётн.),
  • пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а,
  • ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79, 85-93 (нечётн.), 102, 104,
  • ул. Луначарского, 92-126 (чётн.), 130,
  • ул. Заварная, 4-24 (чётн.), 6-а, 8-а, 16-б, 22-в,
  • пер. Роговский, 6-18, 24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 7-а, 7-б, 7-в, 10-б, 18-а,
  • ул. Набережная Дрейера, 31, 34,
  • ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 3, 18-а,
  • ул. Пороховая, 3-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 9-а, 17-а, 22-а, 41-а, 41-б, 47,
  • ул. Ствольная, 3-35 (нечётн.), 4-18, 22-28 (чётн.), 1-а, 5-а, 21-а, 32,
  • пос. Скуратово: пос. Победы: ул. Комсомольская, 1, 4, 6, 8, 7, 8,
  • ул. Володарского, 1-в, 5, 7, 9, 13, 24,
  • ул. Октябрьская, 3, 4, 5, 6, 9,
  • ул. Чапаева, 28,
  • пос. Ново-Скуратово, 1-14, 1-а, 2-а, 3-а, 11-а, 15-а,
  • пос. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3, 4-а, 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Автомобилистов, 7-а,
  • пос. 2-й Западный: ул. Октябрьская, 236,
  • ул. Маяковского, 52, 39,
  • ул. Пушкина, 17,
  • Стадионный пр-д, 1,
  • пос. Октябрьский, 238-а,
  • ул. Новосёлов, 1,
  • пос. Горелки: ул. Горельская, 32-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 25-а, 84-а,
  • 4-й Горельский пр-д, 1, 5, 7,
  • ул. Энтузиастов, 28-54 (чётн.), 17-45 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 20,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • 1-й Горельский пр-д, 1-10,
  • пос. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35,
  • ул. Березовая, 6-15.

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