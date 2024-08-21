Депутаты Госдумы предложили ввести лимит на детей мигрантов в российских школах

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Руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, в котором предлагает установить квоту на прием детей мигрантов в российские школы — не более 10% от общего числа учеников в каждом классе, сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил, что в 2021 году Минпросвещения опубликовало данные, согласно которым количество детей-мигрантов, обучающихся в российских школах, приблизилось к 150 тысячам человек. Учителя все чаще отмечают, что если в классе учится несколько мигрантов, то общаются они исключительно на родном языке.

— Причем не только на перемене, но и с учителем во время урока. Хуже всего, когда их численность превалирует над русскоязычными учениками и тогда в классе начинается хаос, несовместимый с учебой детей и работой учителей. Возникают многочисленные конфликты и развал дисциплины, — подчеркнул глава фракции.

По словам Миронова, дополнительную программу по русскому языку нужно вводить для мигрантов, которые уже учатся в школе. Вместе с этим предлагают установить квоту приема детей мигрантов в школы.