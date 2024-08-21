  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Депутаты Госдумы предложили ввести лимит на детей мигрантов в российских школах - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Депутаты Госдумы предложили ввести лимит на детей мигрантов в российских школах
Фото: ru.freepik.com.

Депутаты Госдумы предложили ввести лимит на детей мигрантов в российских школах

Многие дети-мигранты сталкиваются с трудностями в социокультурной адаптации и изучении русского языка.

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, в котором предлагает установить квоту на прием детей мигрантов в российские школы — не более 10% от общего числа учеников в каждом классе, сообщает ТАСС

Парламентарий отметил, что в 2021 году Минпросвещения опубликовало данные, согласно которым количество детей-мигрантов, обучающихся в российских школах, приблизилось к 150 тысячам человек. Учителя все чаще отмечают, что если в классе учится несколько мигрантов, то общаются они исключительно на родном языке. 

— Причем не только на перемене, но и с учителем во время урока. Хуже всего, когда их численность превалирует над русскоязычными учениками и тогда в классе начинается хаос, несовместимый с учебой детей и работой учителей. Возникают многочисленные конфликты и развал дисциплины, — подчеркнул глава фракции.

По словам Миронова, дополнительную программу по русскому языку нужно вводить для мигрантов, которые уже учатся в школе. Вместе с этим предлагают установить квоту приема детей мигрантов в школы. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
вчера, в 22:27 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Госдумамигрантышкольники

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы останутся без электричества 22 августа
Какие дома Тулы останутся без электричества 22 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.