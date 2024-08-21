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В Новомосковске до конца года отремонтируют три поликлиники
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Новомосковске до конца года отремонтируют три поликлиники

Работы в медучреждении, обслуживающем более 11 тысяч детей, Дмитрий Миляев поручил завершить в кратчайшие сроки.

В ходе рабочего визита в Новомосковск врио губернатора Дмитрий Миляев проинспектировал ход капремонта детской поликлиники на ул. Орджоникидзе. Он ведется в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». 

В здании обновлены инженерные системы, ведется ремонт входных групп. Помещения адаптированы для людей с ограниченными возможностями.  Министру здравоохранения Тульской области Михаилу Малишевкому поручено завершить ремонт в кратчайшие сроки и проработать возможность ремонта детского инфекционного отделения больницы.

А главе администрации Новомосковска Руслану Бутову Дмитрий Миляев поручил в этом году привести в порядок ближайший пешеходный переход, а в следующем – организовать возле поликлиники парковку.

Также в этом году в Новомосковске будет завершен капремонт поликлиник на ул. Дружбы и в мкр Сокольники. Капремонт поликлиники на ул. Свердлова и фельдшерского здравпункта д. Озерки уже выполнен. 

В 2025 году по программе модернизации планируется капитально отремонтировать детскую поликлинику на ул. Коммунистической, клинико-диагностический центр больницы и отделение врача общей практики на ул. Ударной. В селе Ильинка-1 будет установлен новый модульный фельдшерский здравпункт.

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Тульская областьНовомосковск

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