В Новомосковске до конца года отремонтируют три поликлиники

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Работы в медучреждении, обслуживающем более 11 тысяч детей, Дмитрий Миляев поручил завершить в кратчайшие сроки.

В ходе рабочего визита в Новомосковск врио губернатора Дмитрий Миляев проинспектировал ход капремонта детской поликлиники на ул. Орджоникидзе. Он ведется в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

В здании обновлены инженерные системы, ведется ремонт входных групп. Помещения адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Министру здравоохранения Тульской области Михаилу Малишевкому поручено завершить ремонт в кратчайшие сроки и проработать возможность ремонта детского инфекционного отделения больницы.

А главе администрации Новомосковска Руслану Бутову Дмитрий Миляев поручил в этом году привести в порядок ближайший пешеходный переход, а в следующем – организовать возле поликлиники парковку.

Также в этом году в Новомосковске будет завершен капремонт поликлиник на ул. Дружбы и в мкр Сокольники. Капремонт поликлиники на ул. Свердлова и фельдшерского здравпункта д. Озерки уже выполнен.

В 2025 году по программе модернизации планируется капитально отремонтировать детскую поликлинику на ул. Коммунистической, клинико-диагностический центр больницы и отделение врача общей практики на ул. Ударной. В селе Ильинка-1 будет установлен новый модульный фельдшерский здравпункт.