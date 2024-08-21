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В Туле водитель BMW устроил смертельно опасный обгон: видео

В Туле водитель BMW устроил смертельно опасный обгон: видео

Кадры с нарушением ПДД появились в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в селе Хрущево. На записи видно, как водитель BMW пошел на обгон несмотря на то, что на встречной полосе был грузовик. Автомобили разминулись буквально за секунду до лобового столкновения, благодаря тому, что большегруз с видеорегистратором ушел на обочину.

«Неужели не видел встречный грузовик?! И все равно пошел на обгон!» — прокомментировал автор поста.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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