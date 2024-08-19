Врио губернатора Тульской области проконтролировал исполнение показателей нацпроектов в регионе

19 августа на оперативном совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева обсудили исполнение национальных проектов.

Заместитель министра – директор департамента проектной деятельности министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Мария Апращенко сообщила, что за прошедший месяц кассовое исполнение увеличилось на 11%. Регион занимает 8-ю позицию в ЦФО.

Выявлены отклонения от плановых параметров при реализации ряда проектов.

По нацпроекту «Туризм» конкурсный отбор на предоставление субсидий на развитие туристской инфраструктуры перенесен и состоится в этом месяце.

По нацпроекту «Здравоохранение» сохраняется риск, что не будут достигнуты показатели по обеспеченности кадрами. Дмитрий Миляев напомнил, что пути решения вопроса он недавно обсуждал на встрече с Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Министр здравоохранения региона Михаил Малишевский сообщил, что кадровая ситуация в регионе находится на постоянном контроле. На сегодня отмечен прирост числа медицинских работников за счёт выпускников: за первые 2 недели августа на работу вышли более 40 врачей. По поручению Дмитрия Миляева введены дополнительные меры поддержки врачей пенсионного и предпенсионного возраста, что позволит до конца года вернуть в отрасль не менее 60 врачей и 120 средних медработников.

Всего через Центр по подбору персонала, созданный в 2021 году, трудоустроено уже 546 медицинских работников.

«Мы проводим активную социальную политику в отношении врачей и среднего медицинского персонала, поэтому показатели должны быть достигнуты», – сказал Дмитрий Миляев.

По нацпроекту «Культура» техническая готовность реконструкции театра кукол сохраняется на прежнем уровне, однако строительная готовность достигла 71%, что будет документально отражено в октябре.

По нацпроекту «Образование» по школе в ЖК «Новая Голландия» при значительной строительной готовности наблюдается низкая динамика роста технической готовности. Также зафиксировано недоосвоение выделенных на оплату ставок советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. По словам заместителя министра образования Тульской области Людмилы Сорокиной, отклонение от целевого показателя связано с появлением вакансий во время летних каникул и будет ликвидировано к октябрю.

По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» зафиксировано неисполнение условий контракта на поставку беспилотников для контроля за пожароопасной обстановкой.

По словам министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, до конца года показатель будет выполнен.

Дмитрий Миляев призвал членов правительства держать выполнение показателей на контроле.