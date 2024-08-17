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В Туле с 19 августа откроют движение на кольцевом пересечении улицы Мосина и Павшинского моста
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле с 19 августа откроют движение на кольцевом пересечении улицы Мосина и Павшинского моста

Подрядчик завершил первый этап работ.

В Туле с 19 августа откроют движение на кольцевом пересечении улицы Мосина и Павшинского моста. Подрядчик закончил первый этап работ в рамках строительства моста через реку Упу.

На объекте переустроили действующие коммуникации, уложили двуслойный асфальт, смонтировали освещение. 

— Работы на объекте продолжаются. Оперативное выполнение — 90%. Открытие рабочего движения планируется в сентябре текущего года, — рассказали в пресс-службе администрации Тулы. 

Параллельно идет ремонт на Набережной Дрейера и улице Курковой по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Напомним,  недавно туляки жаловались на гигантские пробки в сторону Мясново и на Одоевском шоссе из-за ремонта дороги в районе Павшинского моста. Движение было полностью парализовано на улицах Чмутова, Болотова, Ликбеза.

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Автор:
сегодня, в 12:56 0
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